عاجل اليمن : شاهد بالوثيقه:جماعة الحوثي تطلق تحذيرات عاجله لكافة المواطنيين من القيام بهذا الفعل اثناء صلاة الجمعة وتهدد بعقوبات قاسيه للمخالفين

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالوثيقه:جماعة الحوثي تطلق تحذيرات عاجله لكافة المواطنيين من القيام بهذا الفعل اثناء صلاة الجمعة وتهدد بعقوبات قاسيه للمخالفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت مليشيا الحوثي ممارساتها الطائفية في المساجد مخلفة ورائها انتهاكات بشعة في بيوت الله دون أن تجد ما يردعها عن هذه الجرائم.

ومنذ الحرب التي أشعلتها المليشيا في 2014 يستهدف الانقلابيون مئات المساجد ودور تحفيظ القرآن بالتفجير والقصف.

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وأصدرت مليشيا الحوثي، تعميم جديد بخصوص صلاة وخطبتي الجمعة.

وتضمن التعميم رصده "نافذة اليمن" تعليمات لإدخال الناس قسراً للمساجد، وتحميلهم مسؤولية عدم الالتزام بتنفيذ ذلك الصك.

وتشهد كافة المساجد في العاصمة صنعاء و المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، عزوف شعبي للمواطنين بسبب البدع الدخيلة على الدين الاسلامي وفطرة اليمنيين وتسامحهم وتعايشهم و التي فرضتها المليشيا، في سابقة تؤكد بما لايدع مجالا للشك نية الكهنوت في مواصلة اغتصاب ابناء الشعب اليمني، وممارسة الدجل عليهم باسم الله، ومطية الدين.