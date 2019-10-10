عاجل اليمن : تنبيه فلكي للمواطنين في صنعاء بإخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل بأقصى سرعة ( هذا ما قد يحدث )

شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه فلكي للمواطنين في صنعاء بإخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل بأقصى سرعة ( هذا ما قد يحدث ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة .

وقال المركز في نشرته الجوية، اليوم الخميس، إنه يتوقع هطول الأمطار خلال فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الجبلية لمحافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة .

وأضاف المركز أن الأمطار ستمتد شرقاً إلى أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، شبوة، لحج، الضالع وإلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق المحاذية لها، متوقعاً أيضاً هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول, محذراً السائقين من الانزلاقات والانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية وكذلك من انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

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