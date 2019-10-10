عاجل اليمن : غزو اسرائيلي مفاجئ علئ هذه الدولة العربية وفضيحة كبرى للمسئولين فيها ..شاهد ماحدث

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عدن - ياسمين التهامي - سادت حالة من الغضب بالشارع اللبناني، عقب ما كشفه أحد أولياء الأمور أن الباس الرياضي الخاص بطلاب إحدى المدارس مكتوب عليه عبارات عبرية.

وكانت قناة “المنار” قد ذكرت أمس الثلاثاء، وجود ألبسة تجارية مخصصة لطلاب المدارس تحمل بطاقات مكتوبة باللغة العبرية في العاصمة اللبنانية.

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وبحسب ما نشرته المنار في تقريرها فإن ذوي أحد الطلاب اكتشف أن بطاقة القميص الرياضي الخاص بالمدرسة مكتوب عليها باللغة العبرية.

وأشارت القناة إلى أن الموزع الرئيسي للملابس عمد إلى تغطية ما كتب على القميص وعمد إلى إخفاء الكتابة العبرية بشريط لاصق، وضعه على اللباس الرياضي.

كما أشار التقرير إلى أن الأهالي عمدوا إلى التواصل مع إدارة المدرسة في القسم المتوسط، فأبدى القسم تعاونا معهم وتفهموا الموضوع، وامتنعوا عن معاقبة أي تلميذ لا يلتزم بالزي الرياضي الخاص بالمدرسة.

يذكر أن القناة حاولت التواصل مع وزارة الاقتصاد التي أكدت بدورها بمصادرة الألبسة الرياضية الموجودة في المدرسة واحتجازها إلى حين انتهاء التحقيقات، وكشف ملابسات الواقعة.