«إغاثي الملك سلمان» يُسلّم سلالًا غذائية وحقائب مدرسية  للاجئين اليمنيين والسوريين

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في جيبوتي، فيما حرص على تسليم أبناء اللاجئين السوريين بالأردن المستلزمات المدرسية.
وسلم المركز 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ بجيبوتي، وللفقراء من المجتمع المحلي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومحافظ أبخ وفريق المركز.
وعبَر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وللقائمين على المركز على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية، التي تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية السعودية المتعددة في القرية السعودية للاجئين اليمنيين.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته في بيئات اللجوء.
وفي الإطار ذاته، وزع المركز، المستلزمات المدرسية على أبناء اللاجئين السوريين في محافظة إربد الأردنية. وجرى توزيع الحقائب، والأدوات القرطاسية على 1,115 طالبًا وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين. واحتوت الحقيبة المدرسية الواحدة على كافة مستلزمات الطالب من دفاتر وأقلام وأدوات هندسية.
ويأتي في إطار حرص المركز على الجانب التعليمي لأبناء اللاجئين السوريين؛ انطلاقاً من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال، لما له من نتائج إيجابية تنعكس عليهم، وتُعد سببًا رئيسيًّا في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي لهم.
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