كليات عنيزة تدشن موقع الملتقى العلمي الطلابي «إبداع 2»

دشن المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي النظام الإلكتروني للملتقى الطلابي الثاني 1441 (إبداع 2).

وتضمنت الفعاليات تكريم المشرفين والمحكمين والطلاب الفائزين بجوائز ملتقى «إبداع 1» وتكريم مماثل بشطر الطالبات للفائزات، وذلك بحضور نائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى وعميد كلية الدراسات الإنسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن الشلاش وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأوضح المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي أن الأنشطة الطلابية تسهم في اكتشاف المواهب بالترابط مع المحتوى الأكاديمي عبر تنمية المهارات العلمية والبحثية بتنمية قدراتهم الإبداعية باستراتيجيات جديدة، مؤكدًا أهمية الإبداع والابتكار والتميز للطلاب ليكونوا مؤهلين وفاعلين بمجتمعهم متسلحين بالعلم، وليساهموا في تنمية الوطن ويستثمروا أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، مبينًا أن عدد المشاركات في الملتقى بلغ 500 مشاركة تنوعت مشاركاتهن بين مشاريع هندسية، أبحاث، ريادة أعمال، رسم بالحاسب، رسم تشكيلي، شعر، خطابة، ترجمة فورية.

وقال اليحيى إن الملتقيات الطلابية تسهم في اكتشاف الطاقات الإبداعية للمشاركين وسط بيئة علمية تنافسية ومحفزه نحو الابداع والتطوير بإشراف منظمي ومشرفي الملتقى، لافتًا إلى الدور الكبير الذي قدمة فريق العمل، مؤكدًا أن ما تم في إبداع 1. والمتوقع من إبداع 2 سيسهم في تحقيق معدلات تسويق عالية ومرود مجتمعي مميز، مجددًا الثقة والدعم لفرق العمل.

وأكد الدكتور الشلاش القدرات الإبداعية للطلاب باعتبارها ميزة وتفردًا لطلاب كليات عنيزة، كون الملتقيات الطلابية تسهم في نتاج مجتمعي قابلة للتطبيق موصيًّا أعضاء هيئة التدريس باستمرار هذه الروح؛ ليستمر تفرد الطلاب والطالبات.