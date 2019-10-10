بكر أزهر يستعرض شيري أريزو 6 موديل 2020

شاهد تجربة مفصلة للسيارة شيري أريزو 6 موديل 2020، والتي تملك مجموعة كبيرة من التقنيات والتجهيزات، إضافة إلى أفضل سعر ضمن سيارات فئتها، ويتضمن هذا الفيديو مقارنات بين شيري أريزو 6 ومنافسيها في عدد من المجالات.

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