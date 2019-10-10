تسمم 13 طالبة بإحدى مدارس المذنب

استقبل مستشفى المذنب، اليوم الخميس، 13 حالة تسمم غذائي لعدد من طالبات إحدى مدارس البنات بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم تركي بن سعد المحارب، إنه ورد بلاغ عن وجود 13 حالة تسمم غذائي لطالبات في مدرسة متوسطة للبنات في محافظة المذنب، وتم تفعيل خطة الطوارئ من قبل المديرية ودعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات .

وباشر الفريق الطبي بمستشفى المذنب مهامّه بإجراء الفحوصات الطبية وعمل التحاليل الطبية، وقد غادرت ستّ حالات المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهن، بينما تم تنويم سبع حالات بالمستشفى ووضعهن الصحي مستقر .