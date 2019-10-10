مركز الأمير نايف للإبداع الأمني يشارك في معرض «جيتكس للتقنية 2019»

يُشارك مركز الأمير نايف للإبداع الأمني بكلية الملك فهد الأمنية في معرض «جيتكس للتقنية 2019»؛ للتعريف بدور المركز في احتضان وتنمية المواهب والابتكارات الإبداعية والمبادرات العلمية؛ لتطوير العمل الأمني، والخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة. ويهيئ المركز البيئة المناسبة للمشروعات التطويرية في كافة مجالات العمل الأمني من خلال دعم ومساندة الأفكار الابتكارية، حتى يتم تحقيقها. ويتبنى المركز، إقامة مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز للإبداع الأمني «السايبرثون الأمني» التي تم تنظيم مرحلتها الأولى على مستوى طلبة «كلية الملك فهد»، وسيتم تخصيص المرحلة الثانية منها لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية، فيما يتم إتاحة المرحلة الثالثة لمشاركة جميع المهتمين على مستوى المملكة.

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