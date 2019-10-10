الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط بالرياح التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية في عدد من مناطق المملكة غدًا الجمعة.

وقالت الهيئة -عبر حسابها الرسمي-: إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك)، ويمتدّ تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وتوقّعت الهيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية)، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أنه يشهد هبوب رياح شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

Advertisements

ويشهد الخليج العربي رياحًا جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج ما بين نصف متر إلى متر ونصف.

وفي ما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم غد الجمعة: