«البلديات»: 3 مسارات لاعتماد مخططات تقسيم الأراضي

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطوات ومدة اعتماد مخططات تقسيم الأراضي؛ لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أنه يمكن إنهاء إجراءات اعتماد الأراضي الخام خلال 60 يومًا، وفق ثلاثة مسارات، من منطلق مصلحة الوطن؛ كونها هدفًا واحدًا للجميع ولتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونوهت الوزارة بأن مسارات اعتماد الأراضي تتيح لراغبي الاعتماد اختيار الأنسب منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات الخدمية لإنجاز الإجراءات خلال 60 يومًا، ويتضمن المسار الأول، «اعتماد ابتدائي وإفراغ متدرج»، وهو نفس المسار القديم؛ لكنه يختلف عنه بتحسين إجراءات الاعتماد لتكون خلال المدة المشار إليها بدعم الشركاء دون الإخلال بالجودة مع إعطاء فرصة لفرض الجزء المراد تطويره من الأرض بعد تنفيذه؛ ما يساعد في الحصول على التمويل.

أما المسار الثاني فيتعلق بالاعتماد الابتدائي والنهائي قبل التنفيذ وهنا يتم اعتماد القرار النهائي للمخطط خلال 60 يومًا عمل وإعطائه لطالب الاعتماد بحيث تكون مدته ثلاث سنوات للتنفيذ مع مخاطبة وزارة العدل بالسماح للمنفذ بإفراغ أي جزء ينتهي من تنفيذه للمساعدة في التمويل ودخول شركاء مع المنفذ.

ويشمل المسار الثالث الاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ، فإذا كان مبلغ التنفيذ عند المنفذ ورغب في إفراغ جميع القطع بصكوك قبل بداية التنفيذ يتم اعتماد المخطط خلال 60 يومًا وفتح حساب أمان حسب نظام لجنة البيع على الخارطة مما يتيح إفراغ جميع القطع المراد اعتمادها.