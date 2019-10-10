وفاة فتاة وإصابة شقيقها بحادث مروع في طريق العودة من المدرسة

لقيت فتاه مصرعها، وأصيب شقيقها بكدمات بالغة؛ إثر تعرضهما لحادث مروري بمنطقة الباحة.

وعلمت «عاجل» أن السيارة التي كانت تقل الشقيقين اصطدمت بعمود إنارة، عقب خروجهما من المدرسة؛ ما أدى إلى احتجاز الفتاة فترة طويلة داخل السيارة، حتى أخرجت منها متوفاة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي بالهلال الأحمر في منطقة الباحة، أن غرفة العمليات تلقت على الرقم الموحد (997) بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بعمود إنارة في تمام الساعة 13:41، بموقع بلجرشي، طلوع بني هلال بتجاه الحميد.

وأشار الزهراني إلى أنه تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث، وقد تبين أن الحالتين إحداهما كانت إصابتها خطيرة، وتم التعامل معها من قبل الفرقة الإسعافية، ونقلت عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، والحالة الأخرى نقلت عن طريق إسعاف الصحة.