أسعار النفط تتخطى حاجز 58 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، ثمانية سنتات، ليصل خام «برنت» إلى 58.40 دولار للبرميل؛ تأثرًا بضبابية الموقف بشأن الصراع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» ثمانية سنتات أو 0.14 بالمئة، إلى 58.40 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات، أو 0.19 بالمئة، إلى 52.69 دولار للبرميل.

وتواصل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الإلقاء بظلالها على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، على الرغم من استئناف المحادثات الرامية لحل النزاع التجاري المستمر بين البلدين منذ 15 شهرًا.

وقلصت الصين، أكبر مستورد في العالم للنفط، التوقعات بإبرام اتفاق من خلال المحادثات التي تنعقد يومي الخميس والجمعة لتفادي زيادة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على سلع صينية بنحو 250 مليار دولار، إلى 30 بالمئة، وذلك في 15 أكتوبر، إذا لم تكن هناك مؤشرات على إحراز تقدم.

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وتتعرض أسعار النفط أيضًا لضغوط بفعل تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم حاليًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر، بما يزيد بمقدار مثلي توقعات المحللين بتسجيل زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

بالإضافة إلى ذلك، عدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» اتفاقها للإنتاج بهدوء للسماح لنيجيريا بزيادة إنتاجها، ما يضيف المزيد من الإمدادات.