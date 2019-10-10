السعودية الأولى عالميًا بمؤشر ربط شبكة الطرق

حققت المملكة تقدمًا كبيرًا يعد الأعلى خلال السنوات السبعة الماضية على مستوى مؤشر التنافسية العالمي؛ وذلك وفقًا لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر في أكتوبر الجاري؛ حيث قفزت للمركز الـ 36 عالميًا متقدمة بثلاثة مراكز عن العام الماضي.

وعلى صعيد محور البنية التحتية للنقل تقدمت المملكة ست مراكز، واحتلت المركز الأول عالميًا بجانب أمريكا وأسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، كما احتلت المرتبة الثانية عالميًا العام الماضي 2018م.

وتقدمت المملكة بمؤشر جودة البنية التحتية للطرق بأربعة مراكز، كما تقدمت خمسة مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، وأربعة مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزًا عن العام الماضي.

وأكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل، أسهم في ارتقاء المملكة إلى المركز الأول عالميًا في مؤشر ربط الطرق؛ ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019م, وفي تحقيق باقي المنجزات والقفزات التاريخية الملحوظة على الأصعدة كافة وعلى صعيد قطاع النقل على وجه الخصوص.

وأبان وزير النقل أن تضافر الجهود بين منظومة النقل وشركائها، مكَّنها من مواصلة هذه الأرقام والإنجازات والسير نحو تحقيق رؤية 2030م، التي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزًا لوجيستيًا يربط القارات الثلاث.