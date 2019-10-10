بالصور.. أمير الرياض يدشن منصة «تعدين» الإلكترونية على الأجهزة الذكية

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، منصة «تعدين» الإلكترونية على الأجهزة الذكية، المختصة بتقديم البلاغات عن المخالفات التعدينية.

وقدم مدير عامّ الإدارة العامة للمتابعة الأمير ثنيان بن خالد، نبذه عن فكرة إنشاء المنصة، مشيرًا إلى أن إنشاءها تم لكثرة المخالفات التعدينية واتساع مساحة رقعة منطقة الرياض ولصعوبة تغطيتها، لتكون منصة لتلقي بلاغات مخالفات الاستثمار التعديني من المواطنين؛ حيث يتم معالجتها من اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني أو تمرير البلاغات عبر التطبيق إلى القائمين بعمل متابعة المواقع التعدينية المخالفة بالمحافظات لمعالجتها .

وأهاب أمير الرياض بكل المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة بعد التأكد من صحة البلاغ نظرًا لأهمية الحفاظ على البيئة انطلاقًا من تعليمات ديننا الحنيف وتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وما تقضي به الأنظمة بهذا الشأن بتعاون المواطن والمقيم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.

حضر التدشين وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري والمستشار والمشرف العامّ على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ووكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سعود العريفي ومدير عامّ الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس محمد الرويغ ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني والقائمين بعمل متابعة المواقع المخالفة بمحافظات المجمعة والخرج والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وثادق ورماح.