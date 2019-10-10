جامعة جازان تتسلم وثيقة الاعتماد المؤسسي

بحضور عددٍ من الوزراء ومديري الجامعات، تسلمت جامعة جازان وثيقة الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط، في حفل افتتاح ملتقى الجودة الثالث للتعليم العالي الذي رعاه المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، بحضور مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من مديري الجامعات السعودية

اعتمادات برامجية

رفع مدير جامعة جازان أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود للجامعة، كما رفع شكره لأمير المنطقة ونائبه ووزير التعليم على ما يقدمونه لجامعة جازان من دعم ومساندة. وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيساعد الجامعة في الدخول في اعتمادات برامجية أخرى.

خطوات قادمة

من جانبه، هنأ العيسى جامعة جازان بمناسبة الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط، مؤكداً أن الخطوات القادمة مهمة جدا لمشروع الاعتماد الأكاديمي وتحقيق الجودة والعمل على رفع مستوى المخرجات، كما هنأ رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام زمان، مدير الجامعة وكافة منسوبيها، مؤكدا أن فريق العمل عمل بجد واجتهاد للحصول على الاعتماد المؤسسي.