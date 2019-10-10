ضبط 23 منشأة صحية مخالفة بخميس مشيط

أزالت بلدية محافظة خميس مشيط أمس، عددا من البسطات العشوائية بالمحافظة، وضبط 23 منشأة صحية مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية اللازمة. وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني، أن المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتداول الأطعمة والمواد الغذائية وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق نظام الجزاءات والغرامات التي نص عليها النظام بحق المخالفين وأخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار ذلك، مبينا أنه تمت مصادرة 440 كجم من الخضروات والفواكه واللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر وإتلافها بالكامل.



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