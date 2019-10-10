وأكد خلال استقباله مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي، وملاك المدارس الأهلية بالمنطقة، أن جميع أبناء الشهداء هم أبناء سلمان بن عبدالعزيز، وهم في حضن رعايته، وواجب على الجميع الامتثال لمنهج القيادة الحكيمة تجاههم، فهم محل التقدير والثناء نظير ما قدمه آباؤهم من تضحيات في سبيل الله، وخدمة الدين ثم المليك والوطن.
وثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز مبادرة المدارس الأهلية وبعض الجهات في القطاع الخاص للإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع، وتعزيز دورهم ومسؤولياتهم الاجتماعية إخلاصًا للوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لتعليم أبناء الشهداء في الأهلية مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.