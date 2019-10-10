تدشين ميدان الفغم بمدينة الحرس الملكي

بحضور رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، احتفت مدينة تدريب الحرس الملكي بالثمامة بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي وأمن وحماية الشخصيات.

ودشن المطيري ميدان الحواجز الخماسي العسكري وتسميته بميدان اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله - تقديرا وعرفانا من رئاسة الحرس الملكي للدور الذي قام به في خدمة دوت الخليج، كما افتتح رئيس الحرس الملكي، بعض المرافق التدريبية الجديدة في معهد الحرس الملكي ومبنى الوسائل الأمنية K-9. وأكد الفريق أول ركن سهيل المطيري، أهمية التدريب والتعليم وأنها من وسائل الأمم للوصول إلى المجد والقمم.

من جانبه أوضح قائد معهد الحرس الملكي، أن التدريب وكسب المهارات والخبرات عوامل تسهم في الارتقاء بمستوى منسوبي الحرس الملكي، حاثا الخريجين على تقوى الله في السر والعلن والعمل بكل جد وإخلاص خدمة للدين ثم الملك والوطن، سائلا الله تعالى أن يحفظ على المملكة أمنها واستقراها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

وبدأ العرض العسكري ثم أديت فرضيات وتطبيقات في أمن وحماية الشخصيات ومكافحة الإرهاب وعروض الرماية بالذخيرة الحية والرماية التكتيكية.