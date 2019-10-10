تغريم 20 منشأة لمخالفتها نظام مزاولة المهن البيطرية

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من العقوبات على 20 منشأة لمخالفتها نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بمبالغ بلغت 172 ألف ريال. وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات تشمل: ممارسة أشخاص مهنة الطب البيطري بدون ترخيص بعدد 12 مخالفًا، عمل المنشآت بدون ترخيص أو عدم تجديده بعدد 9 مخالفات، الأخطاء الطبية البيطرية وإجراء عمليات جراحية للحيوانات في أماكن غير مؤهلة بعدد 4 مخالفات، فندقة الحيوانات بدون ترخيص بعدد مخالفتين، العلاج بأدوية مستخدمة بعدد 3 مخالفات، مضيفة أن منطقة الرياض كانت الأعلى بعدد 17 قرار عقوبة تليها مناطق الجوف وعسير ومكة المكرمة بمخالفة واحدة في كل منها، موضحة أن النسبة الأعلى للمخالفات كانت في الصيدليات البيطرية بـ13 قرارًا ثم العيادات البيطرية ومحلات الحيوانات الأليفة بـ3 مخالفات في كل منها، حيث رُصدت تلك المخالفات من خلال جولات الرقابة البيطرية وبلاغات المستفيدين من خدمات تلك المنشآت. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من المخالفات الخاصة بالمستحضرات البيطرية أُحيلت إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء لاختصاصها بتطبيق العقوبات الخاصة بنظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



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