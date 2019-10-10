وفاتان وإصابتان بحسينية مكة

أسفر حادث مروري بحسينية مكة عن حالتي وفاة وإصابتان خطيرتان، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهما إلى مستشفى النور التخصصي. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت فجر الأربعاء بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في إشارة الحسينية، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية، بقيادة القائد الميداني عبدالله جرادي، وقال بادومان إنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود حالتي وفاة وإصابتين خطرتين.



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