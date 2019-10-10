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الرياض - رنا هويدي - عــــــــاجل : محمد بن سلمان يصدر قرارًا صادمًا بحق الأمراء السعوديين "المشكوك في ولائهم".. ماذا يحدث؟

كشفت صحيفة "القدس العربي"، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتخذ قرارًا صادمًا بحق الأمراء والأثرياء السعوديين "المشكوك في ولائهم" لحكمه. عــــاجل .. "بن سلمان" يصدم "السيسي" بقرار غير متوقع يسعد جميع المصريين في السعودية .. "ماذا يحدث" عاجـل: غانم الدوسري يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال احد عن ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ ويكشف القاتل الفعلي له والسبب عــاجل :السعودية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتصدر الحكم النهائي بشأن سلمان العودة..هل سيتم اعدامة غداً(صورة) عــــــــاجل : محمد بن سلمان يصدر قرارًا صادمًا بحق الأمراء السعوديين "المشكوك في ولائهم".. ماذا يحدث؟ المغرد السعودي “مجتهد” يفجر مفاجأة مدوية ويكشف تفاصيل خطيرة وسرية عن الاشتباك الذي قتل فيه الفغم وآل علي .. شاهد Advertisements ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بـ"رفيعة المستوى"، أن الأمير محمد بن سلمان أمر بمنع مجموعة من الأمراء والأثرياء خارج السعودية، وعلى رأسهم من جرى اعتقالهم في فندق ريتز كارلتون عام 2017. ونصَّ القرار الصادر من محمد بن سلمان، بحظر سفر هؤلاء الأمراء والأثرياء بشكل نهائي، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال رغم التسويات المالية، لا سيما في ظل استمرار قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وذكرت المصادر، أن محمد بن سلمان يرغب في إعادة ترتيب خريطة ودور الأمراء في السعودية بتغييب كلي للبعض واستحضار آخرين؛ حيث يظهر ذلك في رعايتهم للمناسبات الخيرية. ويسعى محمد بن سلمان، إلى طي صفحة ملف "ريتز كارلتون"؛ فضلًا عن التخوف من هروب بعض الأمراء والأثرياء لمعارضته من الخارج، واستخدام ملف "خاشقجي" ضده. وبحسب المصادر؛ تقدم "الوليد" بطلبات متعددة إلى محمد بن سلمان وإلى الملك سلمان بن عبد العزيز بطلب السفر إلى الخارج للمشاركة في مجالس شركات يعتبر مستثمرًا فيها وعضوًا في مجالسها، وجرى رفض الطلب. وكان الأمير محمد بن سلمان، قاد حملة "ضد الفساد" في السعودية، عام 2017، طالت أمراء وأثرياء رفيعي المستوى، فيما جرى الإفراج عنهم لاحقًا بعد تسويات مالية.

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