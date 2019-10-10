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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. "بن سلمان" يصدم "السيسي" بقرار غير متوقع يسعد جميع المصريين في السعودية .. "ماذا يحدث"

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، قرارا بشأن نصف مليون وافد مصري. عــــاجل .. "بن سلمان" يصدم "السيسي" بقرار غير متوقع يسعد جميع المصريين في السعودية .. "ماذا يحدث" عاجـل: غانم الدوسري يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال احد عن ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ ويكشف القاتل الفعلي له والسبب عــاجل :السعودية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتصدر الحكم النهائي بشأن سلمان العودة..هل سيتم اعدامة غداً(صورة) Advertisements عــــــــاجل : محمد بن سلمان يصدر قرارًا صادمًا بحق الأمراء السعوديين "المشكوك في ولائهم".. ماذا يحدث؟ المغرد السعودي “مجتهد” يفجر مفاجأة مدوية ويكشف تفاصيل خطيرة وسرية عن الاشتباك الذي قتل فيه الفغم وآل علي .. شاهد قررت السعودية أن تتكفل بالمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، وذلك بما يحقق "رؤية المملكة 2030"، وما يتطلبه ذلك من وضع آليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها، حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمارات الصناعية، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية. وتلقت وزارة القوى العاملة المصرية، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي، إلى أنه طبقا لقرار المملكة في هذا الخصوص، فإن المملكة ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك لمدة 5 سنوات. وأوضح "غازي" أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة، وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحمل المملكة المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات إلى تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.

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