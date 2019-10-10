السعودية اليوم / طلاب جازان وطالباتها يتسابقون احتفاءً بالمعلمين والمعلمات



جيزان 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم باليوم العالمي للمعلم وذلك على مسرح الإدارة ، بحضور مساعد مدير تعليم جازان للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين دويري والمساعدة للشؤون التعليمية رحاب بن زيلعي مسلم ، وبمشاركة القيادات التعليمية بالمنطقة .

وتضمن الحفل قصائد شعرية وكلمات تعبيرية عن مشاعر الطلاب والطالبات تجاه المعلمين والمعلمات، وعدداً من العروض التي تشيد بالمعلم، قدمها طلاب وطالبات مدارس التعليم بالمنطقة .

وتسابق الطلاب والطالبات خلال الاحتفاء إلى بعث رسالة تقديرية للمعلمين والمعلمات تأكيدًا على أنهم يستحقون الاحتفاء والتقدير كل يوم نظير جهودهم التي تشكل مستقبل الوطن.

// انتهى //

22:55ت م

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