

ظهران الجنوب 11 صفر 1441 هـ الموافق 10أكتوبر 2019 م واس

رعى مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش ابو حديد امس حفل إدارة التعليم، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم بحضور القيادات التعليمية والإدارية ومشرفي ومشرفات إدارة التعليم.

وأوضح أبوحديد أن مدارس المحافظة نفذت برامج بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تقديراً للمعلمين والمعلمات بمشاركة القيادات التربوية، وجميع الطلاب والطالبات وقال أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو اقل ما يقدم للمعلم والمعلمة، ويغرس من جهة أخرى ثقافة التقدير والاحترام والاعتزاز بالمعلم في تفوس الطلاب والطالبات.

// انتهى //

22:35ت م

0268





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يحتفي باليوم العالمي للمعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.