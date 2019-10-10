السعودية اليوم / الأمن المصري يحبط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش



القاهرة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

تمكنت قوات الأمن المصرية اليوم من إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم، عن مقتل منفذ العمل الانتحاري قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله.

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22:31ت م

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