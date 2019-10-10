صور.. حريق مروع يخلي 20 شخصًا في جدة

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت فرق الدفاع المدني في جدة، اليوم، إخماد حريق نشب في ارتداد 4 “فلل” شمال المحافظة بعد إخلاء قاطنيها احترازيًا، دون إصابات أو وفيات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إن فرق الإنقاذ تمكنت اليوم من إخلاء 4 “فلل” متجاورة بعد نشوب حريق في ارتداد تسبب في تصاعد كميات من الأدخنة تسللت إلى أروقتها.

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وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق نشب في ارتداد 4 “فلل” تحتوي على أثاث امتد إلى نوافذ المطبخ المطلة على موقع الاشتعال، واستخدم في عمليات الإخماد الفروع الأرضية مع وجود لفرق الإسناد بموقع الحادث.