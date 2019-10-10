2019-10-10

رسالة من المرور للسائقين بشأن مركبات الطوارئ على الطرق

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، على أهمية إعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ عند المرور في الطرق.

Advertisements

وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي: “مركبات الطوارئ تقوم بعمل إنساني عظيم كل دقيقة بعملهم مهمة، كن عونًا لهم بالتزامك بالأنظمة”.

وتضمن جدول المخالفات رقم (٤) غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، فيما يخص ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها.