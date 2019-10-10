أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق.. غدًا

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، غدًا الجمعة.

Advertisements

وشملت التوقعات، أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.