، شاهد.. التقنيات الحديثة في جناح "الداخلية السعودية" تبهر 30 ألف زائر ،

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محمد بن مسعود - الدمام - زاد عدد زوار جناح وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، على 30 ألف زائر.
الزوار اطلعوا على أبرز التقنيات الموجودة في جناح الوزارة والذي يضم 12 قطاعاً أمنياً وخدمياً.
الوزارة وعبر جناحها لم تتوقف على استعراض التقنيات الحديثة فقط، بل تجاوزت ذلك لتقديم الخدمات الفورية لزوار المعرض من خلال إصدار أو تجديد الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين بالخارج إضافة إلى إصدار التأشيرات السياحية وغيرها من الخدمات.
الزوار أبهرتهم التقنيات الحديثة والتطور الكبير في عمل القطاعات الأمنية والخدمية.
يشار إلى أن الوزارة استعرضت الكثير من البرامج والخدمات حيث شاركت هذا العام بسبعة محاور رئيسية تحت عنوان (حلول تقنية لوطن آمن) وهي محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة. جناح وزارة الداخلية جيتكس السعودية جيتكس دبي
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 09:43 PMشاهد.. التقنيات الحديثة في جناح "الداخلية السعودية" تبهر 30 ألف زائر
زاد عدد زوار جناح وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، على 30 ألف زائر.
الزوار اطلعوا على أبرز التقنيات الموجودة في جناح الوزارة والذي يضم 12 قطاعاً أمنياً وخدمياً.
الوزارة وعبر جناحها لم تتوقف على استعراض التقنيات الحديثة فقط، بل تجاوزت ذلك لتقديم الخدمات الفورية لزوار المعرض من خلال إصدار أو تجديد الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين بالخارج إضافة إلى إصدار التأشيرات السياحية وغيرها من الخدمات.
الزوار أبهرتهم التقنيات الحديثة والتطور الكبير في عمل القطاعات الأمنية والخدمية.
يشار إلى أن الوزارة استعرضت الكثير من البرامج والخدمات حيث شاركت هذا العام بسبعة محاور رئيسية تحت عنوان (حلول تقنية لوطن آمن) وهي محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.
، شاهد.. التقنيات الحديثة في جناح "الداخلية السعودية" تبهر 30 ألف زائر ،
المصدر : الخليج 365
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