، "رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهة سنغافورة .. تعرّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرفي رينارد" قائمة الأخضر، الذي سيواجه نظيره السنغافوري عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 (المجموعة الرابعة)، وجاءت على النحو التالي:

( محمد العويس، ياسر الشهراني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، محمد البريك، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري، وعبدالله الحمدان).

المنتخب السعودي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة كأس العالم 2022