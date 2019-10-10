، إدارة سراة عبيدة تحتفي باليوم العالمي للمعلم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور القيادات التعليمية والإدارية ومشرفي الإدارة

بحضور الدكتور محمد بن حسن آل سفران عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد رعى مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي حفل إدارة التعليم (بنين- بنات) بمناسبة اليوم العالمي للمعلم صباح اليوم الخميس، بحضور القيادات التعليمية والإدارية ومشرفي ومشرفات إدارة التعليم.

وافتتح الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير التعليم أبدى فيها سعادته بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم للتعبير عن عظيم التقدير والامتنان للجهود العظيمة والمهمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات لبناء جيل ناجح يُسهم في بناء هذا الوطن المعطاء في مستقبلنا المشرق.

ودشّن (بطاقة تهنئة المعلم) في يومه العالمي مرسلاً إياها إلى كل معلم ومعلمة في المحافظة التعليمية عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا حمل في طياته تهنئات وكلمات شكر وتقدير للمعلم والمعلمة في يومهم العالمي مقدمة لهم من المحافظ ومدير التعليم وقائد مدرسة ومعلم وطالب وجندي من جنود الوطن مرابطٌ على الحد الجنوبي.

وألقيت قصيدة شعرية من قِبل عبدالله آل مصلح تغنى فيها بدور المعلم وعظم مكانته ألقاها المعلم علي حسين آل شتلة، ثم قصيدة شعرية للطالب الشاعر عبدالله عوض آل دبيس، بعد ذلك قدم مجموعة من طلاب مدرسة أم القرى وأبو بكر بسراة عبيدة فقرة حوارية تظهر دور المعلم في تخريج المهندس والطبيب والجندي وغيرهم من أبناء الوطن.

وقدم مجموعة من طلاب مدارس المحافظة اللون الشعبي (القزوعي) معبّرين فيه عن مكانة المعلم وموجهين من خلاله رسائل شكر وتقدير لكل معلم ومعلمة من كلمات الشاعر أ. يحيى الحياني.

وفي ختام الحفل قدم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد د.محمد بن حسن آل سفران محاضرة بعنوان (التصور الذهني للمعلم...نظرة استشرافية).

ثم تسلم تكريمًا من قِبل مدير التعليم تقديره لتعاونه المستمر وتلبية للدعوة ومشاركته في هذا الاحتفاء.

وفي السياق ذاته، أُقيم حفل بمناسبة اليوم العالمي للمعلم بمبنى الشؤون التعليمية للبنات قدمت فيه سعادة المساعدة أ.أفنان الشريف كلمة أشارت فيها إلى أن نهضة الأمم وتقدم الشعوب يأتي بالتعليم المستمر والتطوير الدائم وما يقدمه المعلمون والمعلمات لأبنائهم الطلاب والطالبات هو محور نهضة الوطن وتطوره.

وأضافت أن صناعة الإنسان تبدأ بين يديهم ومستقبل الوطن ترسمه أناملهم، وفي ختام كلمتها وجهت شكرها وامتنانها للمعلمين والمعلمات على ما يقدمونه من جهود عظيمة.

كما قدمت مديرة الإشراف رانية بخاري ورئيسة قسم القيادة المدرسية منى جار الله كلمتين مماثلتين.

واستمع الجميع لـ(قصة نجاح) تحدثت فيها كل من المشرفة التربوية هاجر علي ضيف الله والمعلمة هدباء سالم القحطاني عن المراحل الانتقالية التي سارت فيها كل منها حتى حققتا النجاح ووصلتا لمنزلة رفيعة لم تكونا لتصلا إليها دون بذل جهود عظيمة وتحدي صعوبات أعظم.

ومن الجدير بالذكر فقد شاركت طالبات ابتدائية آل معمر ومجمع تحفيظ القرآن الكريم وروضة أطفال الجهمة بفقرات متنوعة.

وفي الختام قدمت مديرة الإشراف التربوي شهادة شكر للمعلمة الأولى بالمحافظة المساعدة أفنان الشريف كما كرّمت المدارس المشاركة واللجان التنظيمية والمشرفات التربويات.

إدارة تعليم سراة عبيدة اليوم الوطني ال89