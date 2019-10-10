فيديوجراف.. هل تواصل لعنة أليجري مطاردة مدربي ميلان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه ميلان الإيطالي لعنة مستمرة مع مدربيه الجدد خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ رحيل مدربه الأسبق ماسيميليانو أليجري عن الفريق عام 2014.

وكان ميلان أعلن منذ ساعات قليلة تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي مديرا فنيا للفريق، خلفا لمواطنه ماركو جيامباولو الذي أقيل الثلاثاء.

وتوج "الروسنيري" بلقبي الدوري والسوبر الإيطالي تحت قيادة أليجري الذي نجح في تقديم مستوى مميز مع الفريق اللومباردي.

وتعاقد ميلان مع 7 مدربين بعد رحيل أليجري، هم كلارنس سيدورف وفيليبو إنزاجي وسينيسا ميهايلوفيتش وكريستيان بروكي وفينتشينزو مونتيلا وجينارو جاتوزو وماركو جيامباولو.

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وفشل كل هؤلاء المدربين في إعادة ميلان إلى دوري أبطال أوروبا، ولم يحقق أي منهم ألقابا سوى مونتيلا، عندما حصد لقب السوبر الإيطالي عام 2016، بالفوز على يوفنتوس بركلات الترجيح 4-3.

يذكر أن بيولي خاض 631 مباراة بجميع المسابقات مع الفرق التي دربها، حقق الفوز في 234 مباراة منها وتعادل في 192 وخسر 207 مباريات، وسجلت أنديته 822 هدفا واستقبلت 735.



"العين الرياضية" تطرح تساؤلا خلال الفيديوجراف التالي حول لعنة أليجري وهل تواصل مطاردتها لمدرب ميلان الجديد أم يفلت منها ويحقق النجاح مع الفريق.