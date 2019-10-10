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2019-10-10 إعلان أسماء المرشحين من حملة الدبلومات الصحية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة، اليوم (الخميس)، عن أسماء المرشحين من حملة الدبلومات الصحية. Advertisements وأوضحت الإدارة، أن بإمكان المرشحين معرفة مقرات الترشيح عبر موقع برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية على الرابط: (هنا).







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