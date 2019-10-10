أسماء أبرز المتحدثين الدوليين في منتدى الإعلام السعودي

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن منتدى الإعلام السعودي عن مشاركة أسماء مهمة من دول مختلفة تشارك كمتحدثين في المنتدى الذي سيعقد في الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل تحت عنوان (صناعة الإعلام .. الفرص والتحديات) .

وأوضح رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي أن المنتدى حرص على اختيار متحدثين يعكسون اهتمامات صناعة الإعلام في كل من المطبوع والرقمي والمرئي والمسموع والإنتاج والإعلان, حيث أصبحت صناعة الإعلام أصبحت متداخلة وتتطلب فهماً كاملاً لقطاعاته المختلفة حتى تستطيع المنظومة أن تنتقل إلى العمل التكاملي في الإعلام.

وكشف عن وجود مشاركات مهمة في المنتدى من المتحدثين الذين يتجاوز عددهم ستين متحدثا دولياً وعربياً ومحلياً ومنهم معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي, ومعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي, والدكتور عبدالله الغذامي, وسلمان الدوسري, والدكتورة أمل الهزاني, ورئيس تحرير عكاظ جميل الذيابي, ومستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر, ورئيس النقابة المصرية للصحافة الدكتور ضياء رشوان, والكاتب الصحفي عماد الدين أديب, وسوسن الهارون.

وأشارالحارثي إلى أن إدارة المنتدى حرصت على وجود أسماء دولية منهم ريتشارد بين من ( بي بي سي ) , وبنجامين بارثي من ( جريدة اللوموند الفرنسية ) , وريتشارد سبنسر من ( التايمز البريطانية ) , وسارة ستيورات من وكالة ( أيه أف بي ) , ومانابو كلبجاو من ( أساهي شيمبون اليابانية ) , ولاريسا غون من ( سكاي نيوز ).

وأكد أن المنتدى سيكون تظاهرة سنوية تجمع الإعلاميين وتسهم في تطوير صناعة الإعلام في المنطقة, مبيناً أنه سيتم توزيع جوائز الإعلام السعودي ضمن فعاليات المنتدى الذي يجتمع فيه نحو 1000 إعلامي من دول العالم.

وأفاد أن المملكة تشهد هذه الأيام حراكاً إعلامياً يتزامن مع التطورات الإيجابية في عدة اتجاهات اقتصادية وثقافية وإعلامية وترفيهية وغيره، ما دعا هيئة الصحفيين السعوديين للمبادرة بتنظيم منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى في العاصمة الرياض، لافتاً إلى أن المنتدى سيطرح القضايا التي تهم الصناعة الإعلامية وستكشف عن التجارب الناجحة دوليا لعرض تجاربها ضمن فعاليات المنتدى.

وبين أن المنتدى سيتناول عدداً من الموضوعات منها : مفهوم الإعلام الشامل الذي يتضمن مختلف الجوانب والصناعات الإعلامية المصاحبة ، مع عرض لجميع المدارس الإعلامية والصحفية من مختلف أنحاء العالم وتبادل الثقافات والحضارات بين جميع المشاركين والاطلاع على التجارب العالمية والاتجاهات الحديثة في إنتاج المحتوى.

وأشار إلى وجود عدد من المحاور التي سيناقشها منتدى الإعلام السعودي منها واقع صناعة الإعلام وتحدياته, والمحتوى الإعلامي في البيئة الجديدة للاتصال، وكذلك صناعة التأثير، وتشكيل الرأي العام عبر العالم.

وبين أن المنتدى سيتطرق لرأس المال البشري في البيئة الجديدة للإعلام، بالإضافة إلى الإعلام كقوة ناعمة ودوره في بناء السمعة للدول والمجتمعات، وغيرها من المحاور الأخرى, لافتاً إلى أن برنامج المنتدى سيستمر يومين، ويتضمن لقاءات عامة وجلسات وورش عمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات، كما سيتم تدشين مشروعات إعلامية يُعلن عنها في المنتدى، بالإضافة إلى أن الجلسات الرئيسة تتضمن لقاءات مفتوحة مع عدد من المتحدثين من كبار الشخصيات العالمية، وتكريم الفائزين بجائزة الإعلام السعودي.