2019-10-10

مدني جازان يحذر من انعدام الرؤية .. لا تخرجوا إلا للضرورة

متابعات الخليج 365 - جازان

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جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان اليوم، دعوة الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار رعدية يستمر حتى الساعة الثامنة ليلًا.

وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.