الان تتابع مصرع 7 وإصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروّع على طريق الرياض- تندحة (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عسير -الخليج 365 -عبدالله العازمي
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 من عائلة واحدة في حادث تصادم مروع، اليوم، على طريق “الرياض – تندحه”.
وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم على طريق الرياض- تندحة بين سيارتين والذي أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.
وأضاف أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعه ١٦:٤٣ عصر اليوم، توجهت 4 فرق إسعافية في زمن استجابه ٤ دقائق واتضح وجود 3 إصابات، و٧ حالات وفاة من عائلة واحدة.
وأشار إلى أن من ضمن الإصابات إصابة خطيرة نقلت لمستشفيي الحياة والوطني وإصابتين متوسطتين نقلتا إلى مستشفى الخميس المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.
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