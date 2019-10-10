الان تتابع حريق مروع بـ4 "فلل" متجاورة في جدة.. وإخلاء 20 شخصا (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - حجب العصيمي
تمكنت أجهزة الدفاع المدني في جدة، اليوم، من إخماد حريق نشب في ارتداد 4 “فلل” شمال المحافظة بعد إخلاء قاطنيها احترازيا.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إن فرق الإنقاذ تمكنت اليوم من إخلاء 4 “فلل” متجاورة بعد نشوب حريق في ارتداد تسبب في تصاعد كميات من الأدخنة تسللت إلى أروقتها.
وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق نشب في ارتداد 4 “فلل” يحتوي على أثاث امتد إلى نوافذ المطبخ المطلة على موقع الاشتعال، واستخدم في عمليات الإخماد الفروع الأرضية مع وجود لفرق الإسناد بموقع الحادث.
تضرر نتيجة الحريق أجزاء من الفيلات كما تضرر من الداخل المطابخ بعد امتداد الحريق إليها عن طريق النوافذ وتم إخمادها.
وأثار الحريق فزع سيدة وعاملة منزلية، وتم التعامل معهما عن طريق فرق الهلال الأحمر ولم تستدع حالتهما النقل إلى المستشفى، فيما أخلت فرق الإنقاذ 20 شخصا من السكان حفاظا على سلامتهم.
وباشرت فرق التحقيق أعمالها في موقع الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق ولم يتسبب في تسجيل أي ضحايا.
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