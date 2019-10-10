الان تتابع شهادات شكر وتقدير لسبعة من منسوبي شرطة محافظة الجموم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365: منح مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي شهادات شكر وتقدير لسبعة من منسوبي شرطة محافظة الجموم وذلك نظير جهودهم المقدرة في مجال عملهم وهم : – الرائد / حسان الصبحي

– الرائد / أديب الصاعدي

– رئيس / رقباء ضيف الله المعبدي

– رقيب أول / احمد المعبدي

– الرقيب / خالد المعبدي

– العريف / فيصل الشيخ

– العريف / احمد الصاعدي Advertisements حيث سلم العقيد سعد البلادي مدير شرطة محافظة الجموم شهادات الشكر والتقدير للمكرمين ، مقدماً شكره وتقديره لسعادة اللواء عيد بن سعد العتيبي لهذه اللفتة الكريمة ، في تثمين جهود زملائه داعياً الله للجميع التوفيق والسداد.

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