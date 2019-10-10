موعد صرف حساب المواطن الدفعة 23 لشهر أكتوبر 2019 وتأثير السفر للخارج…

نكتب لكم اليوم عن موعد صرف حساب المواطن للدفعة 23، فكما تعلمون نحن في “نجوم مصرية” نهتم بكل الأخبار والخدمات السعودية بالأخص التي تفيد المواطن السعودي، وحساب المواطن بالأساس قد تم تأسيسه من أجل مساعدة المواطنين السعوديين الذين يتقاضون اجر أو راتب بسيط، ولهذا قدمت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حساب المواطن لمساعدة هذه الأسر على تحمل الأعباء الإقتصادية، والآن نوضح لكم رابط موعد صرف حساب المواطن، فإلى نص المقال.

شروط حساب المواطن

وضع المسئولين عن حساب المواطن شروطاً صارمة حتى يصل الدعم لمستحقيه فقط ويساعدهم في العيشة بحياة كريمة، ومن أبرز شروط حساب المواطن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون متواجد داخل المملكة دائماً ولا يقيم خارجها أكثر من 3 شهور خلال العام، وأن يتقاضى راتب بسيط هو والأسرة.

موعد صرف حساب المواطن

قررت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحديد يوم العاشر من كل شهر ميلادي لصرف دفعات حساب المواطن، ويُمكن تغيير اليوم إذا صادف يوم عطلة أو اجازة رسمية للدولة، وهذا الشهر سيتم صرف الدفعة 23 لحساب المواطن يوم 10 أكتوبر 2019، وجدير بالذكر أن حساب المواطن قد ساعد الآلاف من الأسر المتوسطة والفقيرة على تحمل ظروف الحياة القاسية خاصة هذه الأيام بعد غلاء الأسعار.

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