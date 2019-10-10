شكرا لقرائتكم خبر عن قمة سعودية - روسية بالرياض.. الإثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو) قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم مناقشة سبل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية عندما يزور

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم مناقشة سبل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية عندما يزور السعودية الإثنين القادم لإجراء محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ومن المقرر أن يسافر بوتين إلى الإمارات لإجراء محادثات الثلاثاء. وقال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين لصحفيين أمس إن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى سبعة مليارات دولار من 2.3 مليار دولار. وقال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي للصحفيين أمس إن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع 10 اتفاقات بقيمة تزيد على ملياري دولار خلال زيارة بوتين للسعودية الأسبوع القادم. وقال كيريل ديمترييف إن الاتفاقات المقرر توقيعها ستشمل قطاعات الزراعة، والسكك الحديدية، والأسمدة، والبتروكيماويات.

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