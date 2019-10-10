بولندية ونمساوي يفوزان بجائزتي نوبل للأدب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم أمس فوز الأديبة البولندية أولجا توكارتشوك والنمساوي بيتر هاندكه بجائزتي نوبل للأدب لعامي 2018 و2019. وأولجا توكارتشوك الفائزة بجائزة نوبل للآداب لعام 2018 كاتبة وناشطة ومفكرة بولندية، حصلت على جوائز آخرها جائزة مان بوكر الدولية سنة 2018. في المقابل فإن النمساوي بيتر هاندكه الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2019 يعد كاتبا ومترجما، كما أخرج عددا من الأفلام، وحصد جوائز عالمية.



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