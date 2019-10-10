لماذا خففت محكمة سجن وزير خارجية سابق؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك
أصدرت محكمة تايلاندية حكما بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بحق وزير خارجية سابق، بسبب إصداره جواز سفر لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، لتخفف بذلك حكما سابقا بسبب مرض المتهم.
وقالت المحكمة العليا لأصحاب المناصب السياسية، في بيان، إنها تصدر حكما مع وقف التنفيذ، بحق وزير الخارجية السابق سورابونج توفيتشاكشيكول، لأنه يعاني من أمراض القلب والسكري وارتفاع الكولسترول والسرطان
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وقالت المحكمة إن سورابونج ما زال مذنبا، بسبب مساعدته في إصدار جواز سفر لتاكسين رغم أمر صادر بالقبض عليه، كما أصدرت حكما ضده من خلال حذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين طلبوا للتحقيق معهم قبل حصولهم على الجواز.
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