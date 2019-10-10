حرائق غابات أستراليا تصرع مسنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي زوج وزوجة أستراليان مسنان مصرعهما، في حريق خارج عن السيطرة اجتاح شمال ولاية نيو ساوث ويلز .

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وقالت الشرطة إن سلطات الولاية عثرت على رفات بشرية تخص الرجل (77 عاما)، والسيدة (69 عاما) في كونجبار بمنطقة «دريك».

وأوضح توبي لينزي، وهو مسؤول بالشرطة، أنه من المقرر أن تخضع الظروف المحيطة بالوفاة، لتحقيق مكثف.

وقال إن الجثتين كانتا موجودتين داخل مسكن في منطقة معزولة دمرتها النيران، والتي قالت إدارة إطفاء الريف في نيو ساوث ويلز إنها ناتجة عن ضربة صاعقة.