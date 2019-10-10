لوف: راض عن أداء الماكينة الألمانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دورتموند

أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم أنه راض عن أداء فريقه أمام المنتخب الأرجنتيني في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول، رغم أنها انتهت بالتعادل 2/2.

وقال لوف في تصريحاته عقب المباراة «لعبنا في الشوط الأول بشجاعة كبيرة، هاجمنا بشجاعة كبيرة مع الكثير من السرعة وتصرفنا في الكرة بشكل رائع».

وأضاف «المنتخب الأرجنتيني كان قويا في الشوط الثاني. وبعد ذلك أظهروا إمكاناتهم، عانينا من فقدان الكرة قليلا، وبعد ذلك افتقدنا الشجاعة التي ظهرت في البداية».