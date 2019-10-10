التنين الصيني يكتسح جوام بسباعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوانجزهو

اكتسح المنتخب الصيني ضيفه منتخب جوام بسبعة أهداف دون مقابل أمس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل يانج زو أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق السادسة و19 و24 و31، وتكفل وو لي ووو زي واليكسون بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 44 و45 و.75 وينفرد منتخب الصين موقتا بصدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من سوريا والفلبين والمالديف، في حين بقي منتخب جوام بدون نقاط.