80 لاعبا في بطولة المملكة للمبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 13 و20 سنة، في الأسلحة الثلاثة (الابيه والسابر والفويل) في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في محافظة الخبر.

ويشارك في البطولة التي تستمر لمدة يومين 80 لاعبا، من أندية الهدى والجزيرة والنور والنهضة وعكاظ والوطني والعمران وأكاديمية المبارز الأولمبي ومدارس الرياض، وسيقود منافسات البطولة 21 حكما.

يذكر أن الموسم الرياضي للمبارزة انطلق الأسبوع الماضي، وستخوض الأندية 54 جولة لـ6 فئات عمرية، بنظام النقاط والانتقال لمستويات أعلى.