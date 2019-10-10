5 أوزبكستان تجهز على منتخب اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طشقند
تلقى منتخب اليمن خسارة موجعة بخمسة أهداف أمام مضيفه منتخب أوزبكستان أمس، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر في 2022 وكأس الأمم الآسيوية التي ستجرى في الصين في 2023، وتضم المجموعة منتخبي السعودية وسنغافورة.
وتجمد رصيد المنتخب اليمني عند نقطتين من ثلاث مباريات في المركز الرابع قبل الأخير موقتا، فيما حصد منتخب أوزبكستان أول ثلاث نقاط له من مباراتين في المركز الثاني موقتا، بعدما حقق أول انتصار له في المجموعة، ليعوض خسارته بهدفين أمام مضيفه منتخب فلسطين في الجولة الأولى.
وافتتح سانجار كوديركولوف التسجيل مبكرا لأوزبكستان في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله إلدور شومورودوف الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 ـ 0.
وواصل المنتخب الأوزبكي فرض سيطرته خلال الشوط الثاني، حيث أضاف دجامشيد اسكنداروف وإسلوم توختاخوجاييف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 و72، في حين تكفل إيجور سيرجييف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90.
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