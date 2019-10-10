السماح للعوائل بدخول ملاعب تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قررت الهيئة العامة للرياضة السماح للعوائل في مدينة تبوك بدخول ملاعب كرة القدم وحضور المباريات المقامة فيها وفق الشروط المعتمدة في مدن الرياض وجدة والدمام.
وذكرت الهيئة العامة للرياضة في بيان لها أمس أنها سمحت «لأهالي تبوك بحضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة «مجموعة تبوك».
واشترطت على الموافقة التي جاءت تلبية لرغبة أهالي تبوك لحضور المباريات مباشرة من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، والتي تتسع لـ 12 ألف متفرج، تلبية الشروط الخمسة التي تصر عليها الهيئة لتيسير عملية الدخول.
وسمحت الهيئة منذ مطلع العام الماضي للعوائل بحضور مباريات كرة القدم في استاد الملك فهد في الرياض، ومدينة الملك عبدالله في جدة وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وتندرج تلك القرارات ضمن توجه عام تتبناه الدولة، لتمكين النساء في سوق العمل والحياة العامة وإزالة القيود التي تحد من مشاركتهن.
شروط يجب تطبيقها قبل دخول النساء:
- تحديد مواقف مخصصة للعائلات
- تحديد مدخل خاص للعائلات
- فصل مدرجات الأفراد عن العائلات
- توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم
- تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات
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