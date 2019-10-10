العراق يدعو ضحايا المظاهرات للتوجه إلى القضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس المصابين وذوي الشهداء من جراء المظاهرات التي شهدتها البلاد أخيرا إلى مراجعة محكمة التحقيق المختصة، كل بحسب سكنه، لتسجيل الشكاوى للتحري عن أسباب مقتل وإصابة المتظاهرين.

وذكر بيان صحفي صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وجه أمس بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات والتحري الفوري عمن تسبب باستشهاد محتجين».

وأكد البيان أنه «انسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء، وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية، والتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين».