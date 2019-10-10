30 إرهابيا قتلوا في بوركينا فاسو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قضت السلطات الأمنية في بوركينا فاسو على 30 إرهابيا في منطقة غورغاجي شمال البلاد، خلال الاشتباكات التي تشهدها المنطقة، ونتج عنها أيضا إصابة عدد من الجنود، حسبما نقلت الوكالة الرسمية في بوركينا فاسو أمس.

يذكر أن بوركينا فاسو تتعرض منذ عام 2015 لسلسلة من الهجمات الإرهابية، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص وتشريد أكثر من 280 ألفا، بينهم أكثر من 9 آلاف طالب.

وشهدت البلاد زيادة في الهجمات الإرهابية في الأيام القليلة الماضية، وهو ما تسبب بحالة من الذعر دفعت الناس في المنطقة إلى ترك بيوتهم، والذهاب إلى أماكن أكثر أمنا داخل البلاد.